Mit Bürgerbeteiligung : Gemeinde Überherrn entwickelt neues Radwegekonzept

Überherrn „Radfahren und Zufußgehen sollen attraktiver und die Angebote des Öffentlich-Personen-Nahverkehrs (ÖPNV) an den richtigen Stellen ergänzt und erweitert werden.“ Dieses Ziel hat die Gemeinde Überherrn angekündigt und will auf dem Weg zu einer nachhaltigen Verkehrswende ihre Bürgerinnen und Bürger frühzeitig mit ins Boot holen.

Und entwickelt deshalb ein neues Radwegekonzept, an dem die Bürger aktiv mitgestalten können.

Denn vor allem das Fahrrad soll in Überherrn als Verkehrsmittel für die Erledigung von Alltagsgeschäften eine gewichtigere Rolle spielen. Dafür muss neben einer Verbesserung der vorhandenen Infrastruktur, ein attraktives und sicheres Wegenetz errichtet werden. „Radfahren hat in Überherrn ein großes Potenzial und punktet dabei mit vielen Vorteilen. Ob für den täglichen Arbeitsweg, den Weg zur Schule oder für den kleineren Einkauf – das Fahrrad taugt für alle Lebenslagen“, sagt die Bürgermeisterin von Überherrn, Anne Yliniva-Hoffmann.

Dabei gibt sie zu Bedenken, dass die Hälfte aller Pkw-Fahrten im Saarland kürzer als fünf Kilometer sind und damit in einer idealen Fahrradentfernung liegen. Radfahren ist nicht nur klimafreundlich, ressourcenschonend und leise, es ist auch gesund, platzsparend und kostengünstig.

„Wir wollen zuallererst die Bürgerinnen und Bürger zu Wort kommen lassen. Im Anschluss an eine intensive Bürgerbeteiligung zur Bedarfsermittlung wird ein Team aus Expertinnen und Experten Lösungsvorschläge erarbeiten“, sagt Yliniva-Hoffmann. Dies erfolge in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden und der Polizei, „sodass wir im Ergebnis ein überzeugendes Radwegekonzept für die Gemeinde Überherrn erhalten werden“, erläutert die Bürgermeisterin.

Zur Sicherstellung einer breiten Bürgerbeteiligung sollte es für alle Ortsteile Corona-konforme Bürgerforen geben, leider haben die steigenden Infektionszahlen, die Durchführung solcher Veranstaltungen unmöglich gemacht. Stattdessen ruft die Gemeindeverwaltung zur Teilnahme an einer Umfrage zum Radverkehr auf.

Die Teilnahme an der Umfrage ist sowohl in Papierform (Fragebogen wird in der Überherrner Rundschau abgedruckt) als auch online auf der Seite der Gemeinde Überherrn möglich. „Wir wollen gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern das ‚Überherrn von Morgen’ gestalten. Dazu gehört auch, dass wir uns Gedanken über unsere Mobilität machen, Klimaschutz, Verkehrswende –das sind globale Themen. Sie beginnen mit guten Ideen vor Ort“, meint Yliniva-Hoffmann.