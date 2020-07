Überherrn : Kitagebühren auch in Überherrn sinken weiter

Überherrn Gemeinde kann Gebühren mit Geld nach dem Gute-Kita-Gesetz des Bundes reduzieren.

Die Elternbeiträge für die Kindertagesstätte in Überherrn sinken. So verringern sich ab August zum Beispiel die Kosten in der kommunalen Kindertageseinrichtung Altforweiler für einen ganztägigen Kitaplatz für das erste Kind um rund 12 Euro auf monatlich 114,30 Euro. Ein ganztägiger Krippenplatz wird 26 Euro günstiger und wird 282 Euro/Monat kosten. Die Geschwisterermäßigung wird fortgeführt, so zahlen Eltern für das zweite Kind 75 Prozent, für das dritte 50 Prozent und für das vierte Kind 25 Prozent des Elternbeitrags. „Es handelt sich dabei um einen weiteren Schritt zur Reduzierung des Elternbeitrages, gute Bildung darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängig sein. Die schrittweise Übernahme des Elternbeitrages ist ein kleiner Schritt hin zu mehr Bildungsgerechtigkeit“, so Bürgermeisterin Anne Yliniva-Hoffmann. Hintergrund: Das Land erhöht seinen Förderanteil an den Personalkosten für Gemeinden. Das Geld kommt vom Bund. Das Saarland erhält bis 2022 durch das Gute-Kita-Gesetz zusätzlich 65 Millionen Euro.