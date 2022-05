Viertägige Messe mit Gartentrends : Gartenträume Überherrn am Linslerhof

Die Ausstellung Gartenträume startet am Donnerstag, 26. Mai, auf dem Linslerhof in Überherrn. Hier eine Impression aus dem vergangenen Jahr. Foto: BeckerBredel

Überherrn Die viertägige Messe präsentiert vom 26. bis 29. Mai Trends und Inspirationen für das eigene grüne Paradies.

Die viertägige Messe Gartenträume startet am langen Himmelfahrtswochenende. Von Donnerstag bis Sonntag, 26. bis 29. Mai, präsentieren rund 80 Aussteller auf dem Linslerhof in Überherrn Gartentrends und Inspirationen für das eigene grüne Paradies. Auf die Besucher warten neben Pflanzen, Technik, Werkzeugen und Möbeln auch Beratungen und Ideen rund ums Thema Garten. Auf dem Gelände präsentieren regionale Produzenten und Spezialgärtnereien aus Deutschland, Belgien und den Niederlanden unter anderem Bio-Saatgut, Kräuter, Sukkulenten, Stauden und Gehölze. Auch das Thema Urlaub im eigenen Garten spielt eine Rolle: So gibt es unter anderem Möbel und Zubehör zu entdecken, um den Garten wohnlich zu machen. Abgerundet wird dieser Bereich durch Aussteller, die beispielsweise Whirlpools und Relaxliegen im Angebot haben, wie es weiter heißt. Im Rahmenprogramm der Messe gibt es Musik, Handwerksvorführungen und eine Schnitzeljagd für Kinder. Am Gartenträumer-Treff werden Themen wie die Gartengestaltung nach Feng-Shui oder Rosenpflege behandelt. Wer selbst aktiv werden möchte, kann sich für einen Grillworkshop anmelden oder sich spontan vor Ort in der Floristikwerkstatt für Kinder und Erwachsene kreativ austoben.