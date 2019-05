Gartenträume : Gartenträume lassen keine Wünsche offen

Überherrn Auf dem Linslerhof in Überherrn zeigen rund 80 Aussteller bis Sonntag schöne Dinge für den Garten.

Pünktlich am Vatertagsmorgen sind die schon traditionellen „Gartenträume“ auf dem Linslerhof in Überherrn eröffnet worden. Rund 80 Aussteller sind in diesem Jahr mit dabei. Zum Teil sind dies Gartentraum-Veteranen wie beispielsweise der flämische Staudengärtner Karol Stenkers, der rund 150 verschiedene Staudensorten anbietet und schon viele Stammkunden gewonnen hat, die alljährlich wieder kommen und sich einige ausgefallene Sorten bei ihm aussuchen. Oder Lennert Alkemate, ebenfalls aus Belgien, mit einem riesigen Angebot an bunten Bodendeckern in allen Farben zwischen blassrosa und pink-gesprenkelt bis zum tiefen blau.