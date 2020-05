Neue Corona-Fälle im Kreis Saarlouis : Fünf Kommunen derzeit ohne aktive Infektion – Weiteres Pflegeheim betroffen

Kreis Saarlouis Ein weiteres Pflegeheim im Kreis Saarlouis ist von Corona betroffen. Insgesamt gibt es aktuell 21 aktiv Infizierte.

Fünf Kommunen im Landkreis Saarlouis sind derzeit ohne aktiven Fall des Coronavirus: In Nalbach, Bous, Ensdorf, Schwalbach und Schmelz gibt es aktuell keine gemeldeten Fälle. Jeweils einen Fall verzeichnen Rehlingen-Siersburg, Wallerfangen und Lebach. In Dillingen sind derzeit vier Fälle gemeldet, in Saarwellingen und Wadgassen je drei, in Überherrn zwei, in Saarlouis sind es sechs.