Leser-Reporter : Ein Plätzchen zum Ausruhen

Staier Geschichte: Leser-Reporter Alfred Schmitt aus Felsberg schreibt: „Seit fast 255 Jahren steht der „Alte Lindenbaum" am Friedhof von Felsberg. Nach dem Bau der ersten Kirche, welche auf dem heutigen Friedhof stand, wurden aus Anlass der Einsegnung am 5. Mai 1765 zwei Lindenbäume gepflanzt. Die heute noch stehende knorrige Linde, vor der Sandsteinmauer am oberen Eingang zum Friedhof, ist ein Naturdenkmal und bietet den Friedhofbesuchern, nicht nur an heißen Sommertagen, auf der darunterstehenden Bank ein Plätzchen zum Ausruhen." Foto: Alfred Schmitt.