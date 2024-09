Planänderung für Kirmes in Altforweiler Forweiler Wiesn fallen aus – aber es gibt bereits eine Alternative

Die Vorbereitungen für die Forweiler Kirw sind bereits in vollem Gange: Von Freitag bis Montag, 13. bis 16. September, wird auf dem Kirmesplatz in Altforweiler wieder die traditionelle Kirmes gefeiert. Doch die zuständige Vereinsgemeinschaft steht in diesem Jahr vor einer besonderen Herausforderung. Mitten auf dem Festplatz wird aktuell das neue Dorfgemeinschaftshaus gebaut, wodurch der Platz für die Forweiler Wiesn am Freitag knapp wird.