Überherrn Die neue Feuerwache ist einsatzbereit

Es ist geschafft: nach vierjähriger Bauzeit hat die Feuerwehr in Überherrn ihr so dringend notwendiges Feuerwehrgerätehaus. Eine ganze Serie unglückseliger Konstellationen sorgte für nicht unerhebliche Verzögerungen – und machte den Neubau teuer. 6,8 Millionen Euro kostete die Feuerwache Süd letztendlich, aber dafür haben die Feuerwehr, aber auch das DRK und die First- Response- Einheit der Johanniter nun eine hochmoderne Einsatzzentrale. Innenminister Reinhold Jost steuerte 1,35 Millionen zu den Baukosten bei und würdigte auch die Bedeutung dieses Projektes. Diese Investition stelle einen bedeutenden Schritt für die Sicherheit und den Schutz der Bürger dar und schaffe optimale Rahmenbedingungen für die unverzichtbare Arbeit der Feuerwehr. Als völlig inakzeptabel bezeichnete er dabei Attacken und Übergriffe auf Feuerwehr- und Rettungskräfte im Einsatz und forderte die Gesellschaft auf, dies schon im Ansatz zu unterbinden.