Einsatz in Überherrn : Brennender Müll beschäftigt die Feuerwehr

Überherrn Wegen eines Feuers in einem Müllauto wurde in Überherrn am Donnerstag für einige Zeit die Straße gesperrt.

Feueralarm am Donnerstagmittag in Überherrn: Die Löschbezirke Süd und Altforweiler rückten aus, nachdem ein brennendes Müllfahrzeug in der Richard-Wagner-Straße gemeldet worden war. Beim Eintreffen der Löschfahrzeuge qualmte es mächtig im Einmündungsbereich Richard-Wagner-/Gluckstraße, denn der Müllfahrer hatte in höchster Not seine brennende Ladung auf die Fahrbahn gekippt. So konnten die Flammen schnell gelöscht werden. Danach wurde der Lkw insbesondere in seinem Ladebereich komplett eingeschäumt, um ein Übergreifen des Feuers auf das Hydrauliköl zu vermeiden. Personen wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen.