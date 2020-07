Sommerferienprogramm Überherrn : Fledermauswanderung, Kreatives und Co.

Überherrn Auch die Gemeinde Überherrn sorgt in den letzten drei Ferienwochen mit einem bunten Programm für Kinder ab sechs Jahre für Spaß und Abwechslung bei Daheimgebliebenen.

Das Programm der Überherrner Kinderferienaktion fällt wie in allen anderen Kommunen im Landkreis Saarlouis kleiner aus als in den Vorjahren, und auch hier gibt es die bekannten Corona-Einschränkungen. Dennoch ist es den Jugendpflegerinnen Maria Speicher und Simone Ferner gelungen, zusammen mit verschiedenen Partnern und in Kooperation mit dem Kreisjugendamt Saarlouis eine bunte Mischung aus kreativen, sportlichen und erlebnisreichen Angeboten zusammenzustellen.

Am 3. August wird’s dann sportlich: Unter dem Motto „Radtag“ machen sich die Teilnehmer ab neun Jahre mit dem Radsportclub Überherrn auf zu einer kleinen Fahrradtour durch die Gemeinde (Treffpunkt: Rathaus Überherrn). „Handballzeit“ heißt es am Mittwoch, 5. August, 9.30 bis 12.30 Uhr, in der Bistener Adolf-Collet-Halle. Die Handballspielgemeinschaft (HSG) Fraulautern/Überherrn lädt Sechs- bis Zwölfjährige zu Spielen und Aktionen rund um den Handballsport ein.

Erlebnisreich verspricht die Fledermauswanderung am Freitag, 7. August, zu werden. Treffpunkt ist um 20 Uhr am Parkplatz in der Lauterbacher Straße in Karlsbrunn. Bis 22 Uhr begeben sich die Teilnehmer (pro Kind maximal eine erwachsene Belegleitung) unter der Leitung von Markus Utesch auf die Spuren der „Kobolde der Nacht“. Den Abschluss der Kinderferienaktion bildet die Veranstaltung „Buntes Wiesenallerlei“ am Freitag, 14. August. Kinder ab acht Jahre begeben sich dabei mit dem Umwelt- und Kräuterpädagogen Guido Geisen auf eine kleine Wanderung, um Kulinarisches aus der Natur in Feld, Wald und Wiese zu suchen. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Waldparkplatz Berus, die Kinder können gegen 12.30 Uhr im Kaltbornweg, hinter der letzten Bebauung, wieder abgeholt werden.