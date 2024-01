Vorhang auf für die Kaninchenwelt Neuer Bildband widmet sich der „Riesen-Liebe“

Zwei große Löffel, ein Stupsnäschen und ein flauschiger Bommelschwanz: Auf den ersten Blick scheinen sich die Hasen von Sylvia Rech nicht von anderen zu unterscheiden. Doch beim zweiten Blick wird deutlich: Ihre Riesenkaninchen sind fast doppelt so groß und mehr als drei- bis viermal so schwer wie Zwergkaninchen. Genau aus diesem Grund werden sie häufiger als sogenannte Schlachthasen genutzt. „Weil besonders viel Fleisch an ihnen ist“, sagt Rech.