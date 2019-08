Teufelsbrunnen : Wenn aus dem Brunnen Bier fließt . . .

Hinter dem Lattenzaun an der Metzer Straße in Felsberg liegt der eingeweihte Leo-Robert-Platz. Foto: Bodwing

Felsberg Dann wird in Felsberg gefeiert: zehn Jahre Teufelsbrunnen. Und der Leo-Robert-Platz wurde eingeweiht.

Zehn Jahre ist es her, dass der „Deiwelsburchbrunnen“ in Felsberg eingeweiht wurde. Der Name ist angelehnt an die nur unweit auf einem Bergsporn stehende Teufelsburg. Deshalb hat der Brunnen auch die Form eines Burgturms. 2009 war er errichtet worden. Die Steine dafür stammen von einem alten Bauernhaus im Ort. Eine Besonderheit ist die Verbindung zum Bierfass im Keller des Dorfzentrums nebenan. Dadurch lieferte der Teufelsbrunnen auch beim Fest am Samstagabend Freibier.