Polizei sucht Zeugen : Zwei Unbekannte brechen in Rohbau in Berus ein

Zwei Unbekannte brechen in Rohbau in Berus ein

In der Nacht zum Donnerstag hat es einen Einbruch in einen Rohbau in der Ittersdorfer Straße in Berus gegeben. Zwei bislang unbekannte Täter verschafften sich an mehreren Stellen des Baustellenzaunes Zugang zu dem Rohbau, wie die Polizei mitteilte.