SERIE KAPELLEN IM KREIS SAARLOUIS : Die Grabkapelle vereint Gläubige über Grenzen hinweg

Berus Seit Generationen kümmern sich Menschen ehrenamtlich um die St. Oranna-Kapelle in Berus.

Etwa zwei Kilometer vom Beruser Ortszentrum entfernt befindet sich direkt an der Landesgrenze zu Lothringen die St.-Oranna-Kapelle.

Die kleine Kapelle, inmitten einer gepflegten und ruhigen Grünanlage gelegen, ist eine der ältesten und bekanntesten Wallfahrtskapellen in der Grenzregion. Weil sich über Generationen hinweg immer wieder Menschen, meist aus Berus und überwiegend ehrenamtlich, um das kleine katholische Sakralbauwerk kümmern, ist dieses auch heute noch in einem guten Zustand.

Oranna, die als irische Glaubensbotin im siebten Jahrhundert in unsere Region gekommen sein soll, wurde schon immer als Schutzheilige verehrt. Von ihr erhoffen sich Gläubige unter anderem Besserung bei chronischen Kopf- und Ohrenschmerzen. Manche Menschen sehen die Heilige aber auch als Stifterin von Ehen und wenden sich mit entsprechenden Gebeten an sie.

Die Geschichte der Kapelle ist eng mit der von Berus verbunden. „Die Kapelle war stets ein Stück Beruser und lothringischen Lebens sowie Ausdruck regionaler wie religiöser Verwurzelung der Bevölkerung jenseits von Revolution, Kriegen, Grenzziehung und Abkapselung von Nationalstaaten“, heißt es in einer alten Broschüre über die Historie der Gemeinde Überherrn und deren Sehenswürdigkeiten.

Am heutigen Standort der Oranna-Kapelle befand sich ursprünglich die Pfarrkirche von Eschweiler. Zu ihr gehörten über lange Zeit auch Berus und benachbarte Orte, wie Altforweiler, Neuforweiler, Felsberg und Bisten. Bereits in dieser Kirche wurden die sterblichen Überreste von Oranna und deren Gefährtin Cyrilla aufbewahrt. Im 14. Jahrhundert zerfiel der Ort Eschweiler. Aus der vereinsamten Grabkirche wurde die heutige Oranna-Kapelle.

Kosten von 120 000 Euro : Mauern und Treppen an St.-Oranna-Kapelle saniert

„Hier ist ein besonderer Ort der Stille, der viele Menschen diesseits und jenseits der Grenze das ganze Jahr über anzieht“, berichtet Elmar Klein, Seelsorger der katholischen Pfarreiengemeinschaft Überherrn. Er sei besonders froh, dass sich so viele Menschen um den Erhalt und die Pflege der Kapelle kümmerten.

Einer dieser engagierten Menschen ist der 68-jährige ehemalige Bundeswehrangestellte Hermann Haas. Als zweiter Vorsitzender des kirchlichen Verwaltungsrates St. Oranna regelt er insbesondere finanzielle Sachverhalte im Zusammenhang mit der Kapelle und deren Umfeld. „Derzeit werden die alten Friedhofsmauern und Treppen an der Kapelle saniert, was etwa 120 000 Euro kosten wird“, bestätigt Haas.

Jahrzehntelang engagiert sich auch die 70-jährige Magdalena Zirnstein in der Oranna-Kapelle. Anfangs tat sie dies ehrenamtlich und seit 2004 als Küsterin im Minijob: „Vor der Pandemie gab es in der Kapelle jede Woche eine Messe, aber auch Hochzeits- und Sterbemessen wurden hier gehalten.“ Sie kümmere sich auch um den Blumenschmuck sowie die Dekoration im Innenraum der Kapelle, erzählt die Küsterin. Bei besonderen Anlässen, wie beispielsweise größeren Reinigungsarbeiten, werde sie von Helferinnen des Frauenvereins St. Oranna Berus unterstützt. Frauen des Vereins pflegen schon von jeher das Grab des 1978 verstorbenen Pfarrers Wilhelm Cornelius an der Außenwand der Kapelle unter der Kreuzigungsgruppe.