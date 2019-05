Fest in Berus : Freundschaftsfest am Europadenkmal

Am Europadenkmal in Berus wird gefeiert. Foto: Russe. Foto: Johannes Ruße

Berus Am Europadenkmal in Berus gibt es zum italienischen Nationalfeiertag ein buntes Programm.

Ein Freundschaftstreffen der Nationen findet am Sonntag, 2. Juni, ab 16 Uhr am Denkmal der großen Europäer in Berus statt. Anlass ist der italienische Nationalfeiertag. Zu dem Fest laden ein der Deutsch-Italienische Freundeskreis Rehlingen und der Europa-Denkmal-Verein Berus in Kooperation mit dem italienischen Honorarkonsul in Saarbrücken sowie die Gemeinde Überherrn. Schirmherrin ist Ministerin Monika Bachmann. Für den musikalischen Rahmen sorgen die beiden italienischen Nachwuchskünstler Viviana Milioti und Lorenzo Sposato, Teilnehmer des Wettbewerbs Deutschland sucht den Superstar.