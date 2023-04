Heimat Förderkreis plant Festtage im Zeichen der Freundschaft

INFO

Am Samstag, 29. April, Treffen um 14.30 Uhr in Altforweiler an der Kirche zur Fahrt nach L’Hôpital (Fahrgemeinschaften). Am Sonntag, 30. April, wird das Grenzdorf Leidingen erkundet, Treffen ist um 11 Uhr am Parkplatz Französische Kirche, Rundgang mit Grenzblickweg, Grenzblickfenster, Neutrale Straße, zwei Kirchen, Gästeführer ist Ortsvorsteher Wolfgang Schmitt, dazu gibt es eine Degustation in Leidingen mit allen Gästen und interessierten Einwohnern (Ebbes von hei-Produkte); um 13.30 Uhr kleines Mittagessen im Pfarrheim Altforweiler; abends um 18 Uhr Maibaumsetzen der Feuerwehr auf dem Dorfplatz Altforweiler mit Beisammensein. Am Montag, 1. Mai, um 11 Uhr Treffen im Pfarrheim Altforweiler den Ehrengästen.

Weitere Infos und Anmeldung bei Interesse bei Orga-Leiter Manfred Lafontaine per E-Mail manfredlafontaine@web.de.