Schwenker-Fest : Die Iwwerherrner Erlebnistage stehen in den Startlöchern

Die Iwwerherrner Erlebnistage stehen in den Startlöchern

Überherrn Biergarten und Schwenker, Kunst und Musik, Drachenflieger und Markt rund um den Sender

Windig, etwas kühl für Sommer, aber die Sonne scheint. „Und das bleibt auch so“, zeigt sich Erika Weber absolut zuversichtlich. „Es wird alles klappen!“ Die Organisatorin von der Gemeinde Überherrn hat seit Monaten alle Hände voll zu tun, mit der Vorbereitung der ersten „Iwwerherrner Erlebnistage“ rund um die Europäische Schwenkmeisterschaft. Was als kleine Idee begann, hat sich zu einem viertägigen Fest rund um Genuss und Geselligkeit entwickelt. Gefeiert wird von Donnerstag, 15. bis Sonntag, 18. August (siehe Info).

Nun wird es ernst: Mit einem großen Lageplan eilt Weber am Dienstagvormittag über das weitläufige Gelände, das sonst nicht öffentlich zugänglich ist. „Der Bierwagen kommt hierhin, der Weltrekordschwenker muss mehr in die Mitte, die Biergarnituren kommen vor die Bühne“, verteilt sie unentwegt Anweisungen. Rund um das umfangreiche und vielseitige Programm haben die Veranstalter, die Gemeinde Überherrn und das Saar-Profi-Grillteam „Side by side BBQ“, noch alle Hände voll zu tun.