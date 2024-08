Kulinarische Stände aus der Region Erstes Street Food Festival in Überherrn – diese Gaumenfreuden können Besucher erwarten

Authentisches Butter Chicken, klassische Burger-Variationen, veganer Fleischkäse und vieles mehr: An verschiedenen Stationen neue Gerichte probieren und auf eine kulinarische Reise gehen – das kennen Fans von Street Food Festivals bereits aus Saarlouis oder Saarbrücken. Doch nun kommt im Kreis Saarlouis noch eine neue Adresse hinzu: Zum ersten Mal findet von Samstag bis Sonntag, 24. bis 25. August, in Überherrn auf dem Marktplatz ein solches Festival statt. Am Samstag öffnet dieses ab 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr.