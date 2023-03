Serie Feines aus der Region bei „Ebbes von Hei!“ „Man muss die Sachen sehen und anfassen“

Felsberg · Monika und Klaus Finsterer bieten in ihrem Geschäft in Felsberg Keramik für den Alltag an. Dabei setzen sie voll auf Teamwork.

10.03.2023, 14:33 Uhr

Monika und Klaus Finsterer zeigen ihren Laden „Gut Gemacht“ in Felsberg. Foto: Alexandra Broeren

Von Alexandra Broeren

„Wenn Sie sich nicht entscheiden können, ob sie ein Keramikteil kaufen sollen, dann machen Sie die Augen zu und nehmen Sie es in die Hand. Da entscheidende Kriterium ist: Es muss sich gut anfühlen“, sagt Monika Finsterer.