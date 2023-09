Überherrn Bunt.Saar und BI Friedrichweiler kritisieren Entwicklungsvereinbarung

Die Bürgerinitiative (BI) Friedrichweiler hat in einer Pressemitteilung die Entwicklungsvereinbarung für Überherrn kritisiert. Wie der BI-Sprecher, Peter Lorson, der SZ mitteilt, liege das Linslerfeld an der Grenze zur Gemeinde Wadgassen und sowohl die Überherrner Wohnstadt als auch Friedrichweiler seien weniger als 200 Meter von der geplanten Industriefläche entfernt. „Somit sind beide Gemeinden gleich betroffen. Die Zuwendungen werden allerdings nur der Entscheider-Gemeinde in Aussicht gestellt, was den Eindruck erweckt, man müsse dieses Projekt dem Gemeinderat Überherrn wie sauer Bier anpreisen“, sagte Lorson. Wirtschaftsminister Jürgen Barke hatte bei der Vorstellung der Vereinbarung jedoch bereits betont: „Wir wollen uns keine Zustimmung erkaufen.“