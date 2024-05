Überherrn Kunst- und Bauernhandwerk lockte

„Veronika, der Lenz ist da!“ Der Akkordeonspieler am Eingang des Überherrner Bauern- und Kunsthandwerkermarktes hat es musikalisch auf den Punkt gebracht. Bei strahlendem Sonnenschein und fast sommerlichen Temperaturen waren ein paar Tausend Besucher am 1. Mai nach Überherrn geströmt. Der hiesige Bauern- und Handwerkermarkt hat Tradition: Zweimal jährlich bieten rund 100 Erzeuger, Händler und Handwerker auf dem Marktplatz am alten Bahnhof und in der Lindenstraße ihre Waren feil – inzwischen schon in der 31. Auflage.