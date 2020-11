Mit LEADER-Förderung : Bürgerwerkstatt hat Ortseingang in Felsberg neu gestaltet

Bürgerwerkstatt hat Ortseingang in Felsberg neu gestaltet

Felsberg Die frische Gestaltung der Straßen in die Orte hinein ist ein Projekt des europäischen Programms für den ländlichen Raum namens LEADER.

An mehreren Ortseingängen der LEADER-Region Warndt-Saargau waren über das Jahr Aktivitäten zu beobachten. Die Gestaltung von Ortseingängen und öffentlichen Flächen sind Bestandteil von Fördermaßnahmen, die derzeit von mehreren Kommunen im Rahmen von LEADER umgesetzt werden. Es geht dabei um die Aufwertung des Ortsbilds in Verbindung mit funktionalen Verbesserungen im öffentlichen Raum in den Orts- und Stadtteilen der LEADER-Region Warndt-Saargau.