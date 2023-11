„Das macht mich als Profifotograf überflüssig“ Warum Bruno Dewald sein Geschäft Photo-Phant in Überherrn schließen muss

Rabatte von 30 oder mehr Prozenten hängen an der Scheibe, „Räumungsverkauf – alles muss raus“ steht in roten Lettern im Schaufenster vom Photo-Phant in Überherrn. Noch läuft der Verkauf von Bildern, Rahmen und Alben. Doch am Donnerstag ist Schluss damit, wie Inhaber Bruno Dewald ankündigt. „Ich werde den Laden zum 30. November zusperren“, erzählt der Fotografenmeister wehmütig.