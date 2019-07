Zweiter Anlauf : Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Überherrn entschärft

In diesem Gewerbegebeit in Überherrn-Altforweiler war die Fliegerbombe entdeckt worden. Foto: Ruppenthal

Überherrn Nach dem Fehlversuch am Donnerstagabend (25. Juli) ist es Experten gelungen, einen Blindgänger unschädlich zu machen.

Von einer Fliegerbombe in einem Gewerbegebiet in Überherrn-Altforweiler geht keine Gefahr mehr aus. Spezialisten haben sie Freitagmittag entschärft. In einem ersten Versuch am Donnerstag hatte es zwar eine Detonation gegeben. Die Bombe an sich blieb indes intakt.