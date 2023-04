Radsport Der zweite Ausreißversuch hat Erfolg

Zehn Grad Celsius, nahezu permanent Seiten- oder Gegenwind und dazu eine Strecke mit einem Profil, das einem die Kraft förmlich aus den Beinen saugt. Die mehr als 300 Radfahrer, die sich am Sonntag in Ittersdorf zum 39. Überherrner Straßenrennen eingefunden hatten, wussten, worauf sie sich einließen. Knapp 90 von ihnen warteten gegen 12.45 Uhr sehnsüchtig auf den Startschuss zum Hauptrennen. Doch zwei Minuten bevor es losgehen soll, geht ein Raunen durch die Menge. Einige Sportler schütteln genervt den Kopf. Was war passiert?