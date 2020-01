Polizeibericht : Betrunkene kracht in geparkten Pkw

Unterfelsberg Alkohol im Blut sorgt gelegentlich dafür, dass auch breitere Straßen ein wenig zu schmal werden. Davon kann eine 58-jährige Überherrnerin ein Lied singen.

Eine 58-Jährige aus Überherrn war am Sonntagabend gegen 19 Uhr mit ihrem Pkw in der Metzer Straße in Unterfelsberg unterwegs. Da krachte sie, wie die Polizei berichtete, in einen vor einer Gaststätte geparkten, unbesetzten Wagen. An beiden Autos entstand Totalschaden. Die Unfallverursacherin war alkoholisiert, sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Bei ihr wurden eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Die Fahrbahn war für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergung der beiden Fahrzeuge von 19.10 bis 20.30 Uhr voll gesperrt.