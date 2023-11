Exklusive Spezialitäten für Feste und Festivals Warum der beliebte Foodtruck von Jens Urban in Altforweiler „keine klassische Imbissbude“ ist

Altforweiler · Ob Hot Dogs, Pommes mit Topping oder die klassische Currywurst – beim Foodtruck der Urban Food Family in Altforweiler ist für jeden Geschmack was dabei. Was ihre Küche so besonders macht, hat der Geschäftsführer Jens Urban erzählt.

08.11.2023 , 15:54 Uhr

Mit exklusiven Hot Dog Spezialtitäten ist der Foodtruck der Urban Food Family im ganzen Saarland unterwegs. Jeden Mittwoch steht er zudem an der Shell-Tankstelle in Altforweiler. Foto: Jens Urban

Es zischt, dampft und brutzelt im Foodtruck von Jens Urban. Routiniert wendet er mit der Zange die Würstchen und Burgerpattys, die auf dem Rost grillen und Minuten später zu den kulinarischen Spezialitäten werden, für die der Urban-Foodtruck inzwischen im ganzen Saarland bekannt ist. „Dazu gehören unsere Burger und unsere Premium-Fritten mit Topping“, erzählt Inhaber Jens Urban. Diese gibt es beispielsweise mit Käse oder als Barbecue-Variante.