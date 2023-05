Kulinarisches entdecken Bauernmarkt in Überherrn lockte mit Köstlichkeiten

Nebenan bietet Birgit Brosius von Jamón y vino aus Überherrn Kostproben der berühmten spanischen Fuets (Wurstspezialität) an, die sie in vielen verschiedenen Sorten dabei hat. Außerdem hat sie spanischen Schinken und Käse im Angebot. Probieren geht über alles auf dem Überherrner Bauernmarkt: Keiner muss die Katze im Sack kaufen. „Dürfen sie gerne probieren, aber Vorsicht, da ist die Autobahn schneller frei, als sie gucken können“, preist Alex an seinem fliegenden Feinkoststand seine Knoblauchsalami an. Die Salami stammt aus Südfrankreich, Alex kommt aus Saarlouis.