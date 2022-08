Saarlouis : Azubis starten Berufsausbildung bei Dachser

Überherrn 20 Auszubildende im gewerblichen und kaufmännischen Bereich, darunter zwei dual Studierende, haben im August beim Logistikdienstleister Dachser in Überherrn ihre berufliche Zukunft begonnen. Acht Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung, acht Fachkräfte für Lagerlogistik und zwei Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrer haben am 1. August ihre Ausbildung im Logistikzentrum Saarland des weltweit tätigen Logistikdienstleisters Dachser begonnen.

Ein duales Studium der Betriebswirtschaftslehre mit der Fachrichtung Spedition, Transport und Logistik haben zwei junge Menschen aufgenommen. „In Zeiten des zunehmenden Fachkräftemangels ist es keine Selbstverständlichkeit, so viele junge Menschen für eine berufliche Zukunft in der Logistik und bei Dachser gewonnen zu haben“, sagt Oliver Wild, Niederlassungsleiter bei Dachser in Überherrn. „Umso mehr freuen wir uns, Logistik-Nachwuchs bei uns begrüßen zu dürfen. Unser Ziel ist es, die angehenden Logistikerinnen und Logistiker zu professionellen Fachkräften auszubilden und sie nach einem erfolgreichen Ausbildungsabschluss in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis bei Dachser zu übernehmen.“ Bei Dachser in Überherrn sind insgesamt 685 Mitarbeitende beschäftigt. Über alle Jahrgänge hinweg absolvieren 42 davon eine Ausbildung oder ein duales Studium. Somit bietet das Unternehmen seinen Nachwuchskräften vielfältige berufliche Perspektiven mit einer hohen Arbeitsplatzsicherheit.