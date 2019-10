Zeugen gesucht : Auto überschlägt sich bei Unfall in Überherrn - Fahrer nicht angetroffen

Überherrn Auf der L 167 in Überherrn in Fahrtrichtung Frankreich kam es am Freitagabend (11.10.2019) gegen 23.40 Uhr etwa einen Kilometer vor der Landesgrenze zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein weißer Peugeot mit französischem Kennzeichen aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich im Böschungsbereich überschlug.

Das hat die Polizei in Saarlouis mitgeteilt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte der verantwortliche Fahrzeugführer nach Angaben der Polizei nicht mehr an der Unfallstelle angetroffen werden.