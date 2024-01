Löschwasser wird zu Eis Nach Autobrand bleibt nur Eisberg aus Schrott

Altforweiler · Eisige Zeiten machen auch der Feuerwehr das Leben schwer. Bei einem Autobrand auf dem Parkplatz an der B 269 neu in der Altforweiler Thomas-Dachser-Straße gefror das Löschwasser am frühen Dienstagmorgen binnen kürzester Zeit zu Eis.

09.01.2024 , 14:44 Uhr

Das Löschwasser gefriert nach kürzester Zeit, wie hier bei dem Autobrand. Foto: Ruppenthal