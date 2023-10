Archäologe mit Bagger auf Linslerfeld unterwegs Liegt unter dem SVolt-Gelände eine alte Römersiedlung?

Kaum war am Donnerstag im Gemeinderat Überherrn über die Offenlage der Pläne für SVolt abgestimmt worden, stand am Tag darauf bereits ein Bagger auf dem Linslerfeld. Wer jetzt aber glaubt, die Bauarbeiten hätten schon begonnen, irrt. Hier sind seit Montag nicht etwa die ersten Tiefbauer am Werk gewesen, sondern Archäologe Dominik Meyer von der archäologischen Grabungsfirma MS Terraconsult. Denn auf der Ackerfläche werden Funde aus der Römerzeit vermutet.