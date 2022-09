Felsberg : Helfer machen die Burg schön

Sie kümmern sich um die Burg (von links): Hans-Günter Staudter, Anleiter Stefan Backes, Rafael Noh sowie Svenja Jung Foto: Yvonne Kautz

Felsberg Die Teufelsburg in Felsberg lockt viele Besucher an – und diese erfreuen sich nicht nur an der Aussicht, sondern auch an gut gepflegtem Gelände. Das geht nicht ohne helfende Hände: Seit über zehn Jahren arbeitet die Gemeinde Überherrn mit der Gesellschaft für Sozialeinrichtungen des Arbeiter-Samariter-Bunds und dem Jobcenter des Landkreises zusammen und bietet eine Arbeitsgelegenheit an der Teufelsburg an.

Langzeitarbeitslose mit Hartz-IV-Bezug haben hier die Möglichkeit, einer Arbeit nachzugehen, die sowohl finanziell als auch mit viel Wertschätzung der Besucher und Besucherinnen belohnt wird, wie die Gemeinde schreibt.

Kürzlich sind alle Beteiligten des Projektes zusammengekommen, um sich nach der Corona-Pause vor Ort ein Bild von der Arbeit zu machen. Arbeiten in der Denkmalpflege, Grünflächenpflege und Tourismusförderung durch Instandhalten der Wander- und Zuwege, Schaffung von Sitzgelegenheiten und Herstellung von Hinweisschildern sind Teil der Tätigkeiten.