Amtswechsel : Die Bürgermeisterin feiert mit vielen Freunden

Überherrn Anne Yliniva-Hoffmann leitet nun die französischste Gemeinde des Saarlandes. Sie hat das Amt der Bürgermeisterin in Überherrn angetreten.

Grußworte kamen auch von Landrat Patrick Lauer, vom Maire der französischen Partnergemeinde L’Hopital, Gilbert Weber, vom ehemaligen Europaabgeordneten Jo Leinen, der ebenfalls in Überherrn aufgewachsen ist, und von Lillo Gangi, dem Vorsitzenden des deutsch-italienischen Freundeskreises Rehlingen-Siersburg. Schließlich, so waren sich alle einig, sei Überherrn ja die französischste Gemeinde im französischsten Landkreis in Deutschland und in gewisser Weise der Geburtsort Europas. Dies gelte es auch weiterhin zu bewahren, wofür Yliniva-Hoffmann mit ihren finnischen Wurzeln sicherlich die beste Person sei.