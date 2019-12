Altforweiler Nach mehr als 40 Jahren schließt Agnes Schwarz das Gasthaus in Altforweiler zum 1. Januar. Die Stammgäste finden das gar nicht schön.

Agnes Schwarz ist eine Institution in Altforweiler. Denn seit mehr als 40 Jahren führt sie das Gasthaus Schneehof. Die Altforweiler schwören übrigens Stein und Bein darauf, dass Agnes Schwarz sowohl die an Jahren älteste Wirtin des Saarlandes ist,als auch darauf, dass sie die Dienstälteste ist.

Zum 1. Januar will sie nun ihr Lokal schließen. Verständlicherweise, denn immerhin ist Agnes Schwarz inzwischen 81 Jahre alt. Verständlich auch, dass ihre Stammgäste damit nicht einverstanden sind. „Es wäre toll, wenn diese Kneipe weiter bestehen könnte“, sagt Karl Heinz Quirin, einer von ihnen. Denn gerade für die älteren Herren aus Altforweiler ist der Schneehof die Adresse, wo man sich morgens oder abends zwanglos treffen kann, ein Bierchen oder zwei trinken und dabei „dummschwätze“ kann, wie Karl Heinz Quirin sagt. Und bei einem Preis von zwei Euro fürs Bier, durchaus etwas, was sich jeder leisten könne. Er selbst kommt seit 15 Jahren regelmäßig in den Schneehof. „Die Agnes war in dieser Zeit nie krank, sie war ununterbrochen jeden Tag da“, sagt er. Da muss die Agnes doch lachen. „Doch ich war in den 40 Jahren einmal 14 Tage mit einer Erkältung zu Hause und einmal wegen der Bandscheibe 14 Tage im Krankenhaus“, korrigiert sie ihren Gast lachend. Obwohl, das könne er nicht wissen, das sei beides vor seiner Zeit gewesen.