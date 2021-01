Viele Kinder müssen zu Hause lernen : 55 iPads für Grundschulen in Überherrn und Berus

Überherrn/BeruS EDV-Mann Mathias Battard hat sich ein Lob verdient.

Die Schulleiter und die Gemeindechefin hoffen, dass die Überherrner Schulen vom Land alsbald mit weiteren iPads für die Medienausleihe ausgestattet werden. In schwierigen Corona-Zeiten, bei der die Präsenzpflicht ausgesetzt ist, wäre dies auch dringend notwendig. Der Großteil der 200 Schüler in Überherrn und der 150 Kinder in Berus lernt zu Hause – nur ein kleiner Teil der Jungen und Mädchen nutzt die Betreuung in der Schule.