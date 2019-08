Schwenker : Harter Wettkampf rund um den Schwenker

Überherrn 23 Teams treten zur ersten Europäischen Schwenkmeisterschaft in Überherrn an.

Die Anmeldefrist ist vorbei, nun steht es fest: 23 Teams treten zur ersten Europäischen Schwenkmeisterschaft im Saarland am Sonntag, 18. August, am Europa-Sender in Überherrn an. Veranstalter der „Iwwerherrner Erlebnistage“ von Donnerstag, 15. bis Sonntag, 18. August, zu deren Abschluss die Teams bei der großen Schwenkmeisterschaft antreten, sind die Gemeinde Überherrn und das Saar-Schwenkprofiteam „Side by Side BBQ“. Das Motto: „Europa zu Gast bei Grillern und Schwenkern“.