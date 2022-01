Kosten von 120 000 Euro : Mauern und Treppen an St.-Oranna-Kapelle saniert

Berus Seit Monaten werden die alten Friedhofsmauern und Treppenanlagen an der St.-Oranna-Kapelle saniert. Dies bestätigte Hermann Haas, stellvertretender Vorsitzender des kirchlichen Verwaltungsrates St. Oranna Berus, auf Nachfrage der Saarbrücker Zeitung.

Herausgebrochene und völlig verwitterte Steine sowie bröckelnde Fugen erfordern, die alten Sandsteinmauern im Umfeld der Kapelle zu sanieren. Zudem müssen an den Mauern und Treppen Absturzsicherungen in Form von Geländern angebracht werden. Die Arbeiten, durchgeführt von der Steinwerkstatt Bungert & Wirtz GmbH aus Kell am See, sollen in den nächsten Wochen fortgesetzt werden.