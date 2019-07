Feuerwehr-Einsatz : Feuer in Überherrn vernichtet 1000 Strohballen

Überherrn Beängstigend, wenn 1000 Strohballen in der Nacht lichterloh brennen. Und gefährlich. Ein Brand in Überherrn forderte den Wehrleuten alles ab.

Gegen zwei Uhr in der Früh piepsten die Brandmelder der Feuerwehrleute in Überherrn. Ein Strohballenlager an der Landstraße 167 am Ortsausgang von Überherrn in Richtung Frankreich stand in Flammen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte das Strohballenlager in voller Ausdehnung. Die Flammen Loderten meterhoch in den Überherrner Nachthimmel und sorgten für Aufregung und Unruhe bei den Anliegern der angrenzenden Straßen. Eine Flammenfront höher als die Bäume sorgte anfänglich für Angst und Schrecken