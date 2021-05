Unfall aufgrund von Unachtsamkeit : Motorradfahrer muss nach Verkehrsunfall in Überherrn ins Krankenhaus

Überherrn Bei einem Verkehrsunfall in Überherrn wurden ein Motorradfahrer und zwei Insassen eines Pkws verletzt. Die Polizei musste die Unfallstelle zeitweise komplett sperren.

In der Alleestraße in Überherrn ist es zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten gekommen. Wie die Polizeiinspektion Saarlouis mitteilt, befuhr ein 29-Jähriger Motorradfahrer am Freitagabend, 7. Mai, gegen 20.25 Uhr die Alleestraße in Richtung der Wohnstadt, als ein vorausfahrender Pkw verkehrsbedingt abbremsen musste. Wohl aus Unachtsamkeit geriet der Fahrer des Motorrads darauf ins Rutschen. Während seine Maschine in Folge dessen gegen den Pkw rutschte, stürzte der 29-Jährige zu Boden und verletzte sich im Bereich des Oberkörpers schwer. Daraufhin musste der Mann in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Beamten weiter mitteilen.