127 Geschwindigkeitsverstöße : Polizei stoppt Raser am Grenzübergang Überherrn

Überherrn Die Polizei im Saarland hat am Dienstag zwischen 10 und 15 Uhr eine groß angelegte Verkehrskontrolle auf der B 269 am Grenzübergang Überherrn durchgeführt. Im Fokus der Einsatzkräfte stand vor allem der gewerbliche Güterverkehr.

Die Beamten haben mehrere Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten, die Ladungssicherung sowie technische Mängel an Lkw und Autos festgestellt. Auch Geschwindigkeitskontrollen standen an. Insgesamt wurden im Kontrollzeitraum 127 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein Autofahrer überschritt beispielsweise die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit 38 Stundenkilometern. Ein Lkw-Fahrer war mit seinem Brummi mit 89 Stundekilometer statt der erlaubten 60 unterwegs. Die Verkehrspolizei weist darauf hin, dass auch in Zukunft mit ähnlichen, unangekündigten Kontrollen zu rechnen ist.