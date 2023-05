Nutzer sind mehr 300 000 Kilometer gefahren Über ein Jahr E-Scooter in Saarlouis: So fällt das Fazit von Stadt und Betreiber aus

Sie sind kaum zu übersehen: ob am Hauptbahnhof, am Deutschen Tor, am Großen Markt oder vereinzelt über das komplette Stadtgebiet verteilt – fast überall in Saarlouis sind E-Scooter von „DriveAppa“ zu finden. Im Januar 2022 verteilte das saarländische Start-up die ersten Roller, nachdem der Stadtrat grünes Licht gegeben hatte. Gleichzeitig gingen sie auch in Wallerfangen an den Start sowie ein wenig später in Ensdorf (siehe Info). Etwas mehr als ein Jahr später stellen sich die Fragen: Wie werden sie angenommen? Sind sie der Lückenschluss zum ÖPNV, den die Stadt sich erhofft hat oder bringen sie mehr Probleme als Nutzen mit sich?