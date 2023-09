Steinrausch/Fraulautern TSV feiert seinen 145. Geburtstag im Theater am Ring

Der TSV Ford Saarlouis Steinrausch Fraulautern 1878 lädt ein zur Feier seines 145-jährigen Bestehens am Samstag, 16. September. Beginn ist um 17.30 Uhr im Theater am Ring in Saarlouis. Der Einlass zur Veranstaltung beginnt bereits um 17 Uhr. Die Schirmherrschaft hat Landrat Patrik Lauer übernommen, wie der Verein mitteilt. Für die Moderation und einen Einlagen-Auftritt wurde Maxim Maurice gewonnen, auch die Magic Artists und die Revo Boys sind dabei. Dazu kommen Auftritte aus den Vereinsabteilungen Rock ’n’ Roll, Turnen und Artistik.