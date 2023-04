Bürgermeister verärgert Trotz drohender Mehrkosten von bis zu 600 000 Euro: Schmelz hält an Erweiterung von Gewerbegebiet fest

Weitermachen oder nicht? Vor dieser Entscheidung stand am Donnerstag der Schmelzer Gemeinderat, was die Pläne für die Erweiterung des Gewerbegebiets Ost an der B 268 im Ortsteil Bettingen betrifft. Ein paar Wochen zuvor schien alles noch in trockenen Tüchern zu sein. Eine Machbarkeitsstudie des Büros IBZ aus Merzig hatte die Kosten für die Umsetzung des Vorhabens auf 2,3 Millionen Euro geschätzt – und das Wirtschaftsministerium bereits eine Defizitförderung von 95 Prozent zugesagt.