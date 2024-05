Warn-App Nina schlägt Alarm Trinkwasserwarnung im Landkreis Saarlouis – 14 Tage Chlorung wegen Verunreinigung

Saarlouis · Die Katastrophen-Warn-App Nina meldet am Mittwoch Verunreinigungen im Trinkwasser in Saarlouis. Welche Ortsteile betroffen sind und was Sie jetzt nicht machen dürfen.

23.05.2024 , 09:56 Uhr

Trinkwasser-Warnung im Landkreis Saarlouis: Bakterienalarm zwingt zur Chlorung – diese Ortsteile sind betroffen. (Symbolbild) Foto: dpa/Lukas Schulze