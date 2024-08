Castings stehen an Traumberuf Musiker? Neue Dillinger Talentschmiede will Schülern zeigen, wie das geht

In Dillingen wird ein neues Kapitel der Musikförderung aufgeschlagen. In den Räumen des Albert-Schweitzer-Gymnasiums (ASG) entsteht das Kompetenz- und Förderzentrum „school music“ – ein Projekt, das musikalisch begabte Schülerinnen und Schüler mit erfahrenen Profimusikern zusammenbringt, um ihnen den Weg ins Berufsleben auf der Bühne zu ebnen. Leiter und Initiator der „school music“ ist Werner Dräger. Als Musiklehrer am ASG mit Erfahrung in der Welt der Berufsmusiker habe er bemerkt, dass die Förderung von Talenten im aktuellen Format des Unterrichts beschränkt stattfindet. „Oft sieht man einen richtig guten Musiker in der Schule und der versauert. Dem wollen wir mit dem Projekt ein Ende setzen“, erklärt Dräger im Gespräch mit unserer Zeitung.