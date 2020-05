Saarlouis Trauernde dürfen sich wieder treffen: Jeder ist willkommen.

Der Trauergesprächskreis des Dekanates Saarlouis kann sich nach der Corona-Pause wieder treffen, und zwar am Donnerstag, 4. Juni, von 18 Uhr bis 20 Uhr in der Familienbildungsstätte in Saarlouis, Ludwig-Karl-Balzer-Allee 3 (in der Nähe des Max Planck Gymnasiums). Um die erforderlichen Hygienevorschriften einzuhalten, wird der Austausch in einem Stuhlkreis mit ausreichendem Abstand stattfinden. Zu diesem Gespräch ist jeder willkommen, der von dem Verlust eines lieben Menschen betroffen ist. Dieses Treffen findet in der Regel immer am ersten Donnerstag im Monat statt.