Tödlicher Verkehrsunfall bei Rehlingen : Wagen kracht in Unfallstelle: Autofahrer stirbt

Wagen kracht in Unfallstelle: Autofahrer stirbt

Der 42-jährige Mann war auf der gleichen Strecke unterwegs und bemerkte den Unfall zu spät. Er kollidierte zuerst mit dem auf der Überholspur stehenden Pkw und wurde dann in die rechte Leitplanke und den abgestellten Lkw geschleudert. Der aus Frankreich stammende Mann wurde in seinem Wagen eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock.