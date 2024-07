Baby-Fachgeschäft Tipps rund um den Kindersitz erhalten

Der Fachmarkt Baby One im Gewerbegebiet Im Hader in Lisdorf feiert sein 20-jähriges Bestehen. Am vergangenen Wochenende hatte der Markt aus diesem Anlass zur zweiten von drei Jubiläums-Aktionen eingeladen. Im Mittelpunkt: Kinderwagen und Kindersitze. Von einigen Herstellern war zudem Fachpersonal vor Ort, welches für Beratungen zur Verfügung stand.