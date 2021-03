Corona-Pandemie : Rehberg klagt gegen die Verordnung

Bous Weil Computershop-Besitzer Timo Rehberg es ungerecht findet, dass er sein Geschäft nicht aufmachen darf, hat er nun gegen das Saarland geklagt. Die Sache ist noch nicht entschieden.

Timo Rehberg ist stinksauer. Er führt in Bous einen Computershop und versteht – schon seit längerem – die Welt nicht mehr. „Ich darf mein Geschäft nicht aufmachen – ohne Grund. Das Infektionsschutzgesetz verbietet mir das, obwohl ein ausreichendes Hygienekonzept vorliegt“, sagt der Ladenbesitzer. Die neue Regelung, nach der Kunden nach vorheriger telefonischer Anmeldung das Geschäft besuchen dürften, Neudeutsch Call & Meet, verbessere seine Auftragslage nicht. „Der Einzelhandel lebt von Laufkunden“, ist Rehberg überzeugt. „Seit dem ersten Corona-Lockdown befindet sich mein Geschäft permanent in den Miesen. Der Staat muss hierfür haften, da die Schließung rechtswidrig ist.“

Durch seinen Anwalt hat er mit Datum vom 21. und 22. Februar einen Normenkontrollantrag und einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung beim Oberverwaltungsgericht in Saarlouis gestellt. Beide Anträge beziehen sich darauf, die in Art.2 §7 Abs 3 der Verordnung zur Bekämpfung der Coronapandemie (VO-CP), in der Fassung der Verordnung zur Änderung infektionsrechtlicher Verordnungen zur Bekämpfung der Coronapandemie vom 18. Februar 2021 enthaltene Bestimmung für unwirksam zu erklären. Im besagten Paragrafenabsatz heißt es unter anderem: „Untersagt ist die Öffnung von Ladengeschäften des Einzelhandels sowie die Öffnung von Ladenlokalen, deren Betreten zur Entgegennahme einer Dienst- oder Werkleistung erforderlich ist. (. . .) Mischsortimente in SB-Warenhäusern oder Vollsortimentgeschäften sowie in Discountern und Supermärkten und sonstigen Ladengeschäften dürfen verkauft werden, wenn der erlaubte Sortimentsteil im gesamten Warenangebot wesentlich überwiegt (Schwerpunktprinzip).“